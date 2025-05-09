Замгубернатора Белгородской области Лоренц пострадал при ударе ВСУ

Заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц получил ранение при атаке ВСУ по зданию областного правительства. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, украинские боевики ударили по правительственному зданию беспилотником самолетного типа. Пострадали два человека. Слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии, его госпитализировали.

Лоренц в момент взрыва находился возле здания. Осмотревшие его влачи областной клинической больницы выявили сотрясение и акубаротравму. Замгубернатора продолжит лечение амбулаторно.

Ранее стало известно, что за время объявленного Россией перемирия ВСУ попытались четыре раза прорваться через государственную границу в Курской и Белгородской областях. Также противник совершил 15 атак и одну разведку боем.