Замгубернатора Белгородской области Лоренц пострадал при ударе ВСУ

Заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц получил ранение при атаке ВСУ по зданию областного правительства. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, украинские боевики ударили по правительственному зданию беспилотником самолетного типа. Пострадали два человека. Слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии, его госпитализировали.
Лоренц в момент взрыва находился возле здания. Осмотревшие его влачи областной клинической больницы выявили сотрясение и акубаротравму. Замгубернатора продолжит лечение амбулаторно.
Ранее стало известно, что за время объявленного Россией перемирия ВСУ попытались четыре раза прорваться через государственную границу в Курской и Белгородской областях. Также противник совершил 15 атак и одну разведку боем.
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