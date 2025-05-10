Зеленский назвал условия для прямых переговоров с Россией

Украина начнет переговоры с Россией, если достигнет соглашения о прекращении огня на 30 дней. Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, с таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Собеседники журналистов уточнили, что в беседе приняли участие приехавшие в Киев европейские политики, которые пообещали ввести новые санкции против России в случае ее отказа от предложения о перемирии.

«Трамп, казалось, удовлетворен тем, что Украина соблюдает режим прекращения огня и соглашается на прямые переговоры с Россией», — заявил один источников.

Второй добавил, что президент США обрадовался поддержке своей инициативы о 30-дневном перемирии и ответил, что теперь ждет реакции России.

Переговоры Зеленского и европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом подтвердил министр иностранных дел Андрей Сибига. Он заявил, что в беседе приняли участие лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши.

«Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам», — говорится в заявлении Сибиги, опубликованном в Telegram-канале украинского МИД.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что основной контроль за соблюдением режима прекращения огня возьмут на себя США, а европейские страны «внесут свой вклад».

Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что план из 22 пунктов по урегулированию конфликта на Украине президенту России Владимиру Путину передаст специальный представитель президента США Стив Уиткофф. В документе предусматривается режим прекращения огня на 30 дней и гарантии Соединенных Штатов о том, что Украина никогда не станет членом НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживала предложение президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий на 30 суток, но с учетом прекращения военной поддержки Украины странами Запада.