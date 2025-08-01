Трампа огорчили авиаудары России по Украине

Президента США Дональда Трампа опечалили новые авиаудары российской армии по Украине. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Я считаю, что действия России очень печалят. Считаю, что это отвратительно», — сказал он.

Также американский лидер назвал украинский конфликт «войной Байдена», тем самым подчеркивая свою якобы непричастность к его развитию.

Трамп ранее сократил дедлайн ультиматума по украинскому конфликту до 10 дней. После этого он пообещал ввести новые санкции против России. При этом глава Белого дома усомнился в их эффективности.

ВС России наносят удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины. В ночь на 1 августа два сильных взрыва прогремели в Киеве. Над городом заметили 10 «Шахедов» и около десятка беспилотников.