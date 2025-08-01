Трамп усомнился в эффективности новых санкций против России

Соединенные Штаты введут санкции против России, но они могут не повлиять Об этом заявил президент Дональд Трамп, его выступление транслировали на YouTube-канале Белого дома.

«Мы введем санкции. Я не знаю, беспокоят ли президента РФ Владимира Путина санкции. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — отметил он.

Также Трамп указал, что конфликта на Украине не было бы, если бы на посту президента США был он, а не его предшественник Джо Байден.

Американский лидер добавил, что его спецпосланник Стив Уиткофф посетит Россию после поездки в Израиль.

Ранее Трамп предупредил, что в число мер, которые планируют ввести против России, могут войти санкции и пошлины. Причем последствия этих мер для мирового энергосектора его не волнуют. По словам главы Белого дома, США просто увеличат объемы добычи нефти.