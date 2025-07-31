Два мощных взрыва прогремели в Киеве

В Киеве прогремели два сильных взрыва, работала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Политика Страны» .

«Взрыв в Киеве и звуки стрельбы по „Шахедам“. Мэр [Киева Виталий] Кличко сообщает о работе ПВО», — уточнило издание.

Позже появилось сообщение о новом сильном взрыве в украинской столице. Взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги в регионе.

Ближе к полуночи сообщили, что в Соломенском районе Киева загорелись автомобили, на которые упали обломки сбитых беспилотников. В украинской столице зафиксировали уже несколько пожаров.

По данным Telegram-канала УНИАН, над Киевом заметили 10 «Шахедов» и еще около десятка беспилотников подлетали к городу с разных направлений.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» уточнил, что в Киеве атаковали аэропорт «Жуляны», имеются прилеты и в других районах города.

Ранее российские военные ударили по порту в Очакове в Николаевской области, откуда недавно украинские боевики попытались забросить группу десанта на Тендровскую косу у черноморского побережья Херсонской области.