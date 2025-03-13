Трамп заявил об обратной стороне перемирия для России

Президент США Дональд Трамп не согласился с тем, что перемирие выгодно только для России. Он заявил, что соглашение имеет обратную сторону. Об этом сообщила Би-би-си .

«У нас очень сложная ситуация, решенная с одной стороны. Практически решенная. Мы также обсудили землю и другие вопросы, которые с ней связаны», — сказал он.

Трамп заявил, что, по его мнению, прекращение огня имело бы смысл для России, но «есть и много недостатков». В чем именно заключается обратная сторона сделки, он не уточнил.

Украина после переговоров с США в Саудовской Аравии согласилась на 30-дневное прекращение огня. За это Белый дом отменит приостановку военной и разведывательной помощи киевскому режиму. Трамп заявил, что увидел от украинской стороны готовность к перемирию и теперь ждет реакции России.

Американская делегация уже направилась в Москву, заявил он. Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что в ближайшие дни возможные новые контакты с США.