Трамп озвучил позицию Зеленского по перемирию

Трамп: Зеленский не хотел мира на Украине, а теперь согласился

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским перемирие и территориальный вопрос. Об этом глава Белого дома сообщил в беседе с журналистами, его процитировало РИА «Новости».

«Зеленский ранее не хотел мира, а теперь согласился», — отметил Трамп.

Президент США рассчитывает на разрешение военного конфликта, после того как на Украине установится режим прекращения огня. По его словам, сейчас ведется активная работа, чтобы это закончилось.

Ранее стало известно, что эмиссары США отправились в Москву для обсуждения конфликта на Украине. Трамп выразил надежду, что Россия согласится на прекращение огня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не исключал, что Владимир Путин и Трамп могут провести новый телефонный разговор. Пока соответствующего запроса от администрации Белого дома не поступало.