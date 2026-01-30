Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной продвигается. Стороны близки к заключению сделки, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме на церемонии подписания документов. Трансляцию вела пресс-служба администрации.

«Мы подходим очень близко. <…> Я считаю, что у нас есть хорошие шансы добиться урегулирования. <…> Полагаю, что в этом направлении достигнут значительный прогресс», — сказал он.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать тот факт, что следующий раунд переговоров в Абу-Даби пройдет без участия спецпосланников Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Президент подтвердил, что контакты могут проходить и без них.

Переговоры в Абу-Даби 1 февраля пройдут в двустороннем формате. Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил, что таково решение США и Украины. Он не подтвердил информацию о том, что территориальный вопрос — единственный, который осталось решить для завершения конфликта.