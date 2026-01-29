Ушаков объяснил формат встречи в Абу-Даби договоренностями США и Украины

Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил, почему предстоящая встреча в Абу-Даби пройдет в двустороннем формате. Об этом он рассказал в эфире Первого канала .

«Так договорились американцы и украинцы между собой, чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне», — отметил Ушаков.

Он пояснил, что речь идет о встрече в Абу-Даби, которую стороны готовят в формате прямого контакта. При этом помощник президента не раскрыл состав участников и повестку переговоров, а также не уточнил, планируются ли параллельные консультации с российской стороной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков попросил не считать переговоры в ОАЭ продолжением стамбульских. Он обратил внимание, что встречи в Абу-Даби носят иной характер.