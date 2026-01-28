Уиткофф и Кушнер пропустят следующий раунд российско-украинских переговоров
Рубио: переговоры по Украине в Абу-Даби 1 февраля пройдут без Уиткоффа и Кушнера
Следующий раунд переговоров в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине может пройти без США. Глава Госдепа Марко Рубио заявил об этом членам комитета сената по иностранным делам. Слушания транслировало издание The Hill.
Он допустил, что представители США присоединятся к переговорам 1 февраля в Абу-Даби. Однако присутствовавшие на предыдущих встречах спецпосланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, по словам Рубио, точно пропустят их.
«Они собираются продолжить переговоры на этой неделе, на этот раз — в двустороннем формате. Присутствие США возможно, но это будут не Стив и Джаред», — сказал глава Госдепа.
Территориальные претензии остались единственным пунктом будущего соглашения между Россией и Украиной, требующим посредничества США. Рубио назвал этот вопрос по-прежнему очень сложным.
Первый раунд переговоров прошел в Абу-Даби 23–24 февраля. В них приняли участие делегации США, России и Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил результаты встречи.