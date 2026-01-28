Уиткофф и Кушнер пропустят следующий раунд российско-украинских переговоров

Рубио: переговоры по Украине в Абу-Даби 1 февраля пройдут без Уиткоффа и Кушнера

Следующий раунд переговоров в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине может пройти без США. Глава Госдепа Марко Рубио заявил об этом членам комитета сената по иностранным делам. Слушания транслировало издание The Hill .

Он допустил, что представители США присоединятся к переговорам 1 февраля в Абу-Даби. Однако присутствовавшие на предыдущих встречах спецпосланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, по словам Рубио, точно пропустят их.

«Они собираются продолжить переговоры на этой неделе, на этот раз — в двустороннем формате. Присутствие США возможно, но это будут не Стив и Джаред», — сказал глава Госдепа.

Территориальные претензии остались единственным пунктом будущего соглашения между Россией и Украиной, требующим посредничества США. Рубио назвал этот вопрос по-прежнему очень сложным.

Первый раунд переговоров прошел в Абу-Даби 23–24 февраля. В них приняли участие делегации США, России и Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил результаты встречи.