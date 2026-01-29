Ушаков не согласился с мнением Рубио о вопросе территорий

Ушаков опроверг мнение Рубио о единственном вопросе в переговорах с Украиной

Вопрос территорий не единственный, который не удалось решить в переговорах по украинскому урегулированию. На это указал в эфире телеканала «Россия 1» помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио.

«Я думаю, что нет», — сказал он, комментируя позицию руководителя американского внешнеполитического ведомства.

С заявлением о том, что вопрос территорий Донецкой Народной Республики стал последним и ключевым в разрешении украинского конфликта, госсекретарь Марко Рубио выступил в минувшую среду, 28 января, в отчете перед конгрессом. Он подчеркнул, что это самый сложный пункт, по которому никак не удается прийти к единому мнению.

Рубио добавил, что стороны согласовали только гарантии безопасности Украины и это пока единственное, что есть в вероятном соглашении о прекращении боевых действий.