Трамп раскрыл, когда США и Россия проведут встречу по Украине

Трамп заявил, что США и РФ проведут встречу по Украине 11 или 12 марта

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США и Россия проведут встречу по Украине 11 или 12 марта. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Мы собираемся встретиться с Россией позже, сегодня или завтра», — говорится в сообщении.

Заявление американского лидера прозвучало после окончания переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии. Встреча делегатов в Джидде продлилась девять часов.

Украинская сторона по итогам встречи заявила о готовности принять предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, а также о договоренности как можно быстрее заключить соглашение по полезным ископаемым.

Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Вашингтон передаст Москве такое же предложение о прекращении огня, как ранее Киеву. По его словам, в США ждут, что Россия даст на него положительный ответ и можно будет перейти к «настоящим переговорам».

После переговоров США и Украины в Саудовской Аравии американские власти отменили паузу в обмене разведданными и возобновили помощь Киеву в сфере безопасности.