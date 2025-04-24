Трамп предложил Путину отказаться от ударов по Украине для мирной сделки

Удар российских войск по Киеву произошел очень не вовремя. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину.

Он подчеркнул, что остался очень недовольным воздушной атакой по украинской столице.

«Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! Пять тысяч солдат погибают каждую неделю. Давайте заключим мирную сделку!» — призвал Трамп.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о мощных взрывах в городе в ночь на четверг, 24 апреля, после включения сигналов воздушной тревоги. Он заметил, что спасатели выехали в четыре района для оказания помощи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что целями ударов российских сил стали военные и околовоенные цели на территории Украины. Так он прокомментировал ночной удар по Киеву. Песков добавил, что военные выполняют задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в рамках проведения специальной военной операции.