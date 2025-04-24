В Кремле объяснили удар по военным целям в Киеве

Песков: ВС России наносят удары по военным и околовоенным целям на Украине

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям на территории Украины. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям», — ответил он РИА «Новости» на вопрос о минувшем ударе ВС России по Киеву.

Песков заметил, что военные действуют в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим — президентом Владимиром Путиным.

В ночь на 24 апреля в Киеве прозвучали мощные взрывы, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, экстренная помощь якобы потребовалась в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах. Воздушная тревога в городе действовала с 00:36.

Киевская областная военная администрация рапортовала, что украинские военные засекли пуск крылатых ракет «Калибр» над акваторией Черного моря.