Конфликт на Украине должен остановиться. Тот факт, что боевые действия продолжаются, президент США Дональд Трамп назвал на встрече с журналистами безумием, сообщили «Известия» .

«Безумие, что этот конфликт продолжается», — сказал он.

Трамп высказался сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично отказался выводить войска с территории Донбасса и в очередной раз не захотел встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на его либо своей территории. Глава киевского режима допустил переговоры на нейтральных землях, а не в Киеве, Москве или Минске.

Ранее профессор международных отношений в Университете Нотр-Дам Майкл Деш заявил, что Украина не сможет диктовать России условия на переговорах, так как не имеет ресурсов ни для обороны, ни для наступления. Ситуация осложнил грядущий весенний паводок.