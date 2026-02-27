Украина не сможет диктовать России условия по территориальному вопросу, ведь у нее недостаточно ресурсов для этого. Об этом заявил профессор международных отношений в Университете Нотр-Дам Майкл Деш в статье для журнала Foreign Affairs .

«У Украины нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны», — отметил он.

Украина отстала от России по всем военным и техническим параметрам, поэтому ее цели кажутся недостижимыми. При этом стратегические цели русских вполне соотносимы с их возможностями.

Ранее на Западе сообщили, что украинское общество находится на грани срыва, среди населения царят мрачные настроения. Люди ждут завершения конфликта, хотя президент Владимир Зеленский уже пообещал, что украинцы при необходимости продолжат и дальше сражаться.