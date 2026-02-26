На Украине запаниковали из-за грядущих весенних паводков в зоне СВО

На Украине забили тревогу из-за весенних паводков, которые усложняют и без того непростую ситуацию для ВСУ на фронте. Телеграм-канал «Политика Страны» сообщил, что на фоне потепления уже стартовал «сезон большой воды».

Этой зимой на Украине выпало очень много снега, поэтому даже в самом начале его таяния вода в реках поднялась от 0,6 до 3,5 метров, в зависимости от региона. Появились риски затопления близлежащих территорий, хозпостроек и частных домов.

Метеорологи уже предупредили, что это только начало, так как весенние паводки могут накрыть чуть ли не всю Украину. В отдельных регионах ожидается настоящее стихийное бедствие из-за подъема воды.

Кроме того, паводки могут стать настоящим испытанием не только для городской инфраструктуры, но и для боевиков ВСУ на передовой. В соцсетях распространились видео с подтопленных блиндажей, где военные живут буквально по пояс в воде.

Авторы канала предположили, что такой водный фактор повлияет на ситуацию по всей линии фронта этой весной.

Ранее родственники украинских военнопленных попросили их не возвращаться домой, опасаясь, что их снова отправят на фронт, где они погибнут.