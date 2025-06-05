Трамп обратился к Путину с просьбой

Трамп заявил, что попросил Путина не отвечать на удары ВСУ по аэродромам

Россия ответит Украине на атаки по военным аэродромам, несмотря на просьбу США не делать этого. Американский президент Дональд Трамп заявил об этом на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, сообщила газета The New York Times .

Трамп сравнил Украину и Россию с дерущимися в парке маленькими детьми. Он выразил уверенность, что иногда нужно предоставить оппонентам возможность выяснить отношения самостоятельно, прежде чем вмешиваться в конфликт.

Так же, по словам президента, происходит в спорте — судья разнимает игроков не сразу, а через несколько секунд. Эту аналогию он привел в телефонном разговоре с Путиным и попросил его не отвечать на украинские удары по аэродромам.

«Не делай этого. Ты не должен этого делать. Ты должен это прекратить», — процитировал он себя.

Однако просьба Трампа не возымела ожидаемого эффекта. Путин, по словам американского президента, ответил, что Украина не оставила ему другого выбора. Хозяин Белого дома заявил Мерцу, что ответный удар «будет не очень приятным».

Он также пригрозил Украине и России санкциями в случае, если им не удастся договориться о перемирии. Трамп определил для себя дедлайн, после которого примет жесткие меры.