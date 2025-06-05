Трамп пригрозил России и Украине санкциями в случае отсутствия перемирия

Отсутствие прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной приведет к новым санкциям, которые станут очень жесткими. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Прямой эфир вел телеканал CNN .

Американский лидер подчеркнул, что определил для себя дедлайн, после которого примет решение о новых ограничениях.

«Когда настанет момент, и я увижу, что мы не сможем заключить сделку, что это не остановится, в этот момент мы будем очень жесткими. Но это может коснуться двух стран. Нужны оба, чтобы танцевать танго», — заявил Трамп.

Президент США заявил, что продолжающийся конфликт напоминает детский хоккейный матч, когда противникам нужно дать немного побороться, прежде чем вмешаться. Но сейчас все стало намного сложнее.

«Между враждующими сторонами существует большая ненависть», — добавил президент США.

Он отметил, что понимает решение России дать ответ на удары со стороны Украины, но в ходе последнего разговора с Владимиром Путиным пытался отговорить его от этого шага.

«Я говорил ему, что не надо, что нужно остановиться», — объяснил Трамп.

На уточняющий вопрос журналистов о том, на какие меры он готов пойти против России, президент США ответить отказался, а вместо этого напомнил, что именно он остановил строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Никто другой этого не сделал. А [Джо] Байден сразу его одобрил», — отметил он.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в минувшую среду, 4 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер гарантировал своему собеседнику ответный удар на атаки украинских беспилотников по военным аэродромам. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что решение о его времени и силе примут военные.