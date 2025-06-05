Кремль подтвердил заявление Путина об ответе на удары ВСУ по аэродромам

Песков: Путин говорил Трампу о предстоящем ответе на удары Украины по аэродромам

Тема ответного удара на атаки украинского режима по военным аэродромам поднималась в ходе переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, действительно», — заявил Песков, отвечая на просьбу о подтверждении публикации Трампа в социальной сети Truth Social, что Путин пообещал нанести удар возмездия Украине в ответ на атаки на военные аэродромы.

Он подчеркнул, что решение о времени и силе ответного удара примут российские военные.

Представитель Кремля добавил, что в ходе общения лидеров двух стран вопрос санкций не обсуждался, но сама беседа носила конструктивный характер.

«Ориентироваться на продолжительность буквально нет никакого смысла. Иногда в более сжатое время можно сказать очень много всего важного, что и было сказано вчера», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос об изменении тона диалога Путина и Трампа по сравнению с прошлыми переговорами.

О налете украинских беспилотников на военные аэродромы в Мурманской, Ивановской, Рязанской, Иркутской и Амурской областях Минобороны отчиталось в минувшее воскресенье, 1 июня. В ведомстве заявили, что только на двух участках произошли возгорания авиационной техники, которые быстро потушили.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил украинским властям неизбежной расплатой за атаку на военные аэродромы. Он подчеркнул, что жесткий ответ станет дополнением к продолжению наступления российских войск.