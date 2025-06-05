Разговор Путина и Трампа вызвал панику на Западе

Состоявшийся накануне телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом вызвал предсказуемую панику на Западе. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.
«Любая перспектива диалога и сотрудничества воспринимается ими [западными странами] как прямая угроза системе, построенной на управляемой нестабильности», — написал он.
Дмитриев отметил, что беседа Путина и Трампа прошла конструктивно. Это можно считать сигналом о возможности диалога и деэскалации.
Ранее президент Соединенных Штатов оценил разговор с главой российского государства. Он назвал диалог хорошим, однако не тем, который приведет к немедленному миру на Украине. Политик добавил, что беседа длилась один час и 15 минут.
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