Трамп назвал переговорную ситуацию по Украине хрупкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина продвигаются в переговорах, однако ситуация очень хрупкая. Его слова передал телеканал Sky News.
«Эти вещи вообще не должны были произойти», — добавил он, имея в виду политику по Украине своего предшественника Джо Байдена.
Тем временем спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву, где беседует с российским президентом Владимиром Путиным. Перед этим Уиткофф в компании российского коллеги Кирилла Дмитриева прогулялся по Арбату. Встреча продолжается уже несколько часов.
Трамп заявил журналу Time, что конфликт на Украине начался из-за желания властей страны вступить в НАТО. Однако он выразил уверенность, что страна никогда не присоединится к альянсу.
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