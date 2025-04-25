Трамп назвал переговорную ситуацию по Украине хрупкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина продвигаются в переговорах, однако ситуация очень хрупкая. Его слова передал телеканал Sky News .

«Эти вещи вообще не должны были произойти», — добавил он, имея в виду политику по Украине своего предшественника Джо Байдена.

Тем временем спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву, где беседует с российским президентом Владимиром Путиным. Перед этим Уиткофф в компании российского коллеги Кирилла Дмитриева прогулялся по Арбату. Встреча продолжается уже несколько часов.

Трамп заявил журналу Time, что конфликт на Украине начался из-за желания властей страны вступить в НАТО. Однако он выразил уверенность, что страна никогда не присоединится к альянсу.