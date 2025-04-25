Президент США Дональд Трамп возложил на Украину вину за конфликт с Россией, назвав причиной стремление страны вступить в НАТО. Об этом глава Белого дома заявил журналу Time .

«Я думаю, начало конфликта было положено, когда на Украине начали говорить о присоединении к НАТО», — сказал Трамп.

Глава Белого дома заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО.

«Не думаю, что это когда-либо произойдет», — подчеркнул он.

Американский лидер также добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что Крым точно останется в составе России.

Трамп отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходят «очень хорошо», а достижение соглашения со всеми сторонами очень близко.

Ранее агентство Reuters опубликовало проект по украинскому урегулированию, предложенный США. Среди наиболее важных пунктов — признание Крыма де-юре и четырех новых регионов российской территорией де-факто, а также снятие санкций.