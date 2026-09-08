Запад косвенно влияет на продолжительность спецоперации на Украине, поэтому то, какие советы дадут киевскому режиму его зарубежные кураторы, определит, как долго продлятся боевые действия. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в программе «Большая игра» на Первом канале .

Он напомнил про заявление президента России Владимира Путина о том, что трудно давать прогнозы по темпу боевых действий. Однозначно известно о ежедневном продвижении российских войск.

«Многое будет зависеть от того, насколько разумными будут советы, которые хозяева украинского режима ему дают. Пока толковых советов мы не слышим, есть только призывы, требования все больше украинцев бросать в эту топку», — сказал Лавров.

Ранее после визитов в Москву и Киев спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта. Он сообщил о существенных успехах в ходе переговоров.