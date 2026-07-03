Путин заявил об уверенности в победе России

Президент Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России. Об этом глава государства сообщил на встрече с военным командованием в командном пункте Объединенной группировки войск.

Российский лидер побеседовал с командиром штурмового подразделения Вооруженных сил, находившегося в Константиновке. Военный выразил уверенность, что победа будет за Россией. Путин ответил на эти слова уверенно и лаконично.

«Не сомневаюсь», — сказал президент.

Ранее Минобороны показало кадры освобождения Константиновки в Донецкой Народной Республике. Взятие крупного города и одного из ключевых эшелонированных узлов обороны ВСУ, создало условия для дальнейшего продвижения российских войск.