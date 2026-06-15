Лавров посоветовал не строить прогнозов о сроках завершения СВО

Не стоит заниматься прогнозами относительно того, когда завершится специальная военная операция. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил ТАСС .

По словам дипломата, он не стал бы сейчас строить догадки. Лавров сослался на позицию президента Владимира Путина, согласно которой все определяется на фоне невыполнения Западом своих обязательств и саботажа договоренностей со стороны Евросоюза и Британии.

«Президент Путин подчеркнул, что в этих условиях все решается на линии фронта нашими военными, на которых с надеждой смотрит вся страна», — подчеркнул Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие окончания спецоперации за сутки. По его словам, для этого украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно отдать приказ бойцам ВСУ покинуть территорию России.