Путин: «нацики» имеют большое влияние на Украине еще с развала СССР

Президент России Владимир Путин назвал проблемой влияние нацистов на Украине. Он заявил, что они имели власть еще со времен распада СССР, сообщило РИА «Новости».

«„Азов“* и другие националистические подразделения приобретают фактическую власть на Украине», — сказал он.

Путин добавил, что «нацики» имели очень большое влияние в стране со времен развала Советского союза. Он назвал это серьезной проблемой.

Россия, по словам Путина, на протяжении восьми лет пыталась мирным путем урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. Он заверил, что конфликт спровоцировала другая сторона.

Президент 27 марта выступил на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», затем посетил подводный крейсер «Архангельск» и принял участие в церемонии спуска на воду подлодки «Пермь».

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.