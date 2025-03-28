«Нацики» имеют большое влияние на Украине — Путин
Путин: «нацики» имеют большое влияние на Украине еще с развала СССР
Президент России Владимир Путин назвал проблемой влияние нацистов на Украине. Он заявил, что они имели власть еще со времен распада СССР, сообщило РИА «Новости».
«„Азов“* и другие националистические подразделения приобретают фактическую власть на Украине», — сказал он.
Путин добавил, что «нацики» имели очень большое влияние в стране со времен развала Советского союза. Он назвал это серьезной проблемой.
Россия, по словам Путина, на протяжении восьми лет пыталась мирным путем урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. Он заверил, что конфликт спровоцировала другая сторона.
Президент 27 марта выступил на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», затем посетил подводный крейсер «Архангельск» и принял участие в церемонии спуска на воду подлодки «Пермь».
*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.