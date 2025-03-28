Российские войска освободили 99% территорий Луганской Народной Республики. Об этом сообщил президент Владимир Путин, его слова привело РИА «Новости».

Глава государства отметил, что свыше 70% территорий освободили в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. По словам Путина, стратегическая инициатива на всей линии фронта полностью находится в руках ВС России.

Президент напомнил, что на протяжении восьми лет Россия пыталась мирным путем урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. В итоге военный конфликт спровоцировала не российская сторона.

Путин заявил, что президент США Дональд Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине. Российские власти выступают за решение этого вопроса мирными средствами, но при условии устранения первопричин.