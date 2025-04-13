Для прекращения конфликта на Украине нужно свергнуть действующий киевский режим и пересмотреть границы страны. Нынешние власти не настроены на переговоры, сообщил научный сотрудник Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос на сайте Strategic Culture Foundation .

Украина, по его мнению, превратилась в террористическое государство после госпереворота в 2014 году. Под видом защиты европейских ценностей киевский режим поддерживал неонацистов, нарушал международное право и применял запрещенные методы ведения войны.

Лейрос призвал международное сообщество, прежде всего Евросоюз, пересмотреть неограниченную поддержку Украины. Он заявил, что с террористическим режимом невозможно вести переговоры и нужно общаться лишь на языке силы.

«Единственным жизнеспособным решением конфликта является роспуск существующего украинского государства путем сочетания замены режима и территориальной реконфигурации», — сказал военный эксперт.

Конфликт на Украине прекратится только после устранения его первопричины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал президента США Дональда Трампа одним из немногих на Западе, кто это понял.