Вице-президент Союза украинских ассоциаций в Италии (NAU) и координатор инициативы Stop Propaganda Russa Елена Ким обнаружила, что в учебных пособиях по географии для итальянских школьников полуостров Крым изобразили как часть России. Свое возмущение она выразила в интервью украинскому Telegram-каналу «Новини Live».

«Украинские активисты изучили более 60 учебников по географии, изданных в 2010–2024 годах. <…> С 2022 года во многих изданиях Крым обозначали как часть России», — сказала Ким.

Кроме того, авторы некоторых учебных пособий изложили события в Донбассе как внутреннее противостояние между украиноязычными и русскоязычными жителями. По слова Ким, украинские активисты подготовили досье, чтобы расширить область мониторинга учебников по истории.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность признать Крым российским в обмен на мирное соглашение по Украине.