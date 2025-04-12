Лавров назвал единственное решение украинского конфликта
Лавров: устранение первопричин — единственное решение украинского конфликта
Решить украинский конфликт можно только устранением его первопричины. Президент США Дональд Трамп — один из немногих западных лидеров, который это понимает, заявил глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.
Министр напомнил, что Трамп неоднократно называл ошибкой втягивание Украины в НАТО.
«И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз», — добавил Лавров.
По его словам, США понимают необходимость решения территориальных вопросов в рамках украинского урегулирования.
Также во время выступления глава МИД сообщил, что Россия передала Турции список энергетических объектов, которые ВСУ атаковали с начала действия моратория.
В Анталье Лавров встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны обсудили вопросы энергетики и дали оценку двусторонним отношениям государств.