Лавров назвал единственное решение украинского конфликта

Решить украинский конфликт можно только устранением его первопричины. Президент США Дональд Трамп — один из немногих западных лидеров, который это понимает, заявил глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.

Министр напомнил, что Трамп неоднократно называл ошибкой втягивание Украины в НАТО.

«И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз», — добавил Лавров.

По его словам, США понимают необходимость решения территориальных вопросов в рамках украинского урегулирования.

Также во время выступления глава МИД сообщил, что Россия передала Турции список энергетических объектов, которые ВСУ атаковали с начала действия моратория.

В Анталье Лавров встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны обсудили вопросы энергетики и дали оценку двусторонним отношениям государств.