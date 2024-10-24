«Тяжелый удар». Военкор оценил ущерб ВСУ от ликвидации 50 операторов дронов

Уничтожение 50 операторов дронов стало тяжелым ударом для Вооруженных сил Украины. Об этом военный корреспондент Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале .

«Потеря разом 50 спецов — тяжелый удар для ВСУ. Он непременно скажется на их способности сдерживать российские войска на Кураховском направлении», — сказал он.

По словам военкора, первостепенной целью для российской армии было «уничтожение опытного оператора беспилотника».

ВС России нанесли удар бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации украинского отряда беспилотников в Курахове. В ходе операции ликвидировали около 50 операторов и инструкторов противника.

Также Минобороны сообщало, что российские военные освободили Серебрянку и Николаевку в ДНР И нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад. Потери ВСУ превысили 800 солдат убитыми и ранеными.