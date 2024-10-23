Минобороны: ВС России освободили Серебрянку и Николаевку в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны .

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка Донецкой Народной Республики», — указали в оборонном ведомстве.

На этом направлении российские военные поразили девять разных бригад ВСУ. Также ВС России отразили две контратаки подразделений украинской 66-й мотопехотной бригады.

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под свой контроль населенный пункт Николаевка в ДНР. Бойцы российской армии продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Недавно бойцы 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады освободили Михайловку. Штурмовики зачистили населенный пункт с помощью беспилотников, авиации и артиллерии.