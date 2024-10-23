Серебрянка и Николаевка в ДНР перешли под контроль российских войск

Российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.
«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка Донецкой Народной Республики», — указали в оборонном ведомстве.
На этом направлении российские военные поразили девять разных бригад ВСУ. Также ВС России отразили две контратаки подразделений украинской 66-й мотопехотной бригады.
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под свой контроль населенный пункт Николаевка в ДНР. Бойцы российской армии продолжили продвижение в глубину обороны противника.
Недавно бойцы 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады освободили Михайловку. Штурмовики зачистили населенный пункт с помощью беспилотников, авиации и артиллерии.
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