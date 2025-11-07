Подсчеты MWM показали, что военные потери ВСУ превысили 1,7 млн человек

Потери украинской армии достигли 1,7 миллиона человек. С такой оценкой выступило издание Military Watch Magazine .

Помимо безвозвратных потерь, командование ВСУ сталкивается с проблемой дезертирства. Подразделения редеют из-за оставления позиций военнослужащими, которые просто не видят смысла сопротивляться ВС России.

По оценкам аналитиков, Украина ежемесячно теряет свыше сорока тысяч боевиков из-за самовольного оставления части. Всего же в дезертиры записали порядка 400 тысяч человек.

Боевые командиры ВСУ отметили, что фронтовые подразделения зачастую укомплектованы только наполовину. Отдельные формирования недополучают до 70% снабжения.

«Основной причиной нехватки личного состава и дезертирства считается высокий уровень потерь во фронтовых частях, в батальонах срочников. Он приближается к отметке в 80-90%», — заявили журналисты.

Ранее на окраине Днепропетровска обнаружили огромные ряды свежих могил для ВСУ.