Тяжелее микроавтобуса Volkswagen. Запад испугался применения в зоне СВО бомбы ФАБ-3000

Bild: Запад не знал о существовании у России сверхтяжелой бомбы ФАБ-3000

ВС России шокировали Запад применением в зоне спецоперации на Украине авиабомбы ФАБ-3000. На это указал немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild .

В западных странах, по его словам, не могли поверить в существование такого массивного боеприпаса, который к тому же можно направлять точно в цель.

«ФАБ-3000 — такая бомба, существования которой долго не могли даже представить», — отметил Репке.

Корреспондент заметил, что боеприпас тяжелее микроавтобуса Volkswagen и содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. У бомбы колоссальный радиус поражения и такой же урон.

ВС России использовали фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования под Харьковом. Удар, который нанесли боеприпасом по расположению ВСУ, сняли на видео.

Впервые о применении такого вида боеприпасов в зоне СВО стало известно 20 июня. Целью ФАБ-3000 стал пункт временного размещения украинских боевиков.