Группа «Аида» сняла видео с бегством экипажа подбитой ББМ ВСУ под Курском

Бегство украинских военных из подбитой боевой бронированной машины после неудачной атаки в Курской области попало на видео. Кадры с уморительным комментарием опубликовало в своем Telegram-канале подразделение «Аида» спецназа «Ахмат».

Бойцы «Аида» показали результат неудачного контрнаступления ВСУ в курском приграничье. На кадрах подбитая ББМ противника в районе хутора Бердина.

«Тикай, Симбо! Экипаж подбитых ББМ стал пехотой», — сказал российский боец за кадром.

Он отметил, что беглецы бросили технику, а потом «легким бегом в соседнюю посадочку нырнули».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские военные отразили три атаки украинских боевиков на Суджанском направлении 5 января. Бойцы ВС РФ уничтожили 13 единиц вражеской техники, включая четыре танка, а также начали зачищать от ВСУ два населенных пункта.

До этого в сети опубликовали кадры работы добровольцев из бригады имени Александра Невского, выбивающих боевиков ВСУ из населенных пунктов в Суджанском районе и помогающих местным жителям.