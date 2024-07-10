Терминал с техникой ВСУ в Запорожье попал под удар ВС России
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по терминалу с техникой ВСУ в Запорожье
Российские военные ударили по терминалу в Запорожье, где хранится техника Вооруженных сил Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что впритык к терминалу находятся казарменные помещения внутренних войск. Недалеко от места удара ремонтируют военную технику.
«Известно о мощной детонации после прилета», — добавил Лебедев.
Накануне ВС России при ударе по украинской базе «Запорожская Сечь» уничтожили технику НАТО и 40 военных. ВСУ лишились склада с боекомплектами и недавно привезенных артиллерийских установок.
Днем ранее российская армия атаковала здание подразделения «Метинвеста» в Кривом Роге — там украинские боевики восстанавливали тяжелую военную технику, производили металлические сетки для танков и БМП.
До этого в Одесской области ликвидировали группу наемников. Российские бойцы ударили по административному зданию в морском порту.