Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по терминалу с техникой ВСУ в Запорожье

Российские военные ударили по терминалу в Запорожье, где хранится техника Вооруженных сил Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что впритык к терминалу находятся казарменные помещения внутренних войск. Недалеко от места удара ремонтируют военную технику.

«Известно о мощной детонации после прилета», — добавил Лебедев.

Накануне ВС России при ударе по украинской базе «Запорожская Сечь» уничтожили технику НАТО и 40 военных. ВСУ лишились склада с боекомплектами и недавно привезенных артиллерийских установок.

Днем ранее российская армия атаковала здание подразделения «Метинвеста» в Кривом Роге — там украинские боевики восстанавливали тяжелую военную технику, производили металлические сетки для танков и БМП.

До этого в Одесской области ликвидировали группу наемников. Российские бойцы ударили по административному зданию в морском порту.