ВС России ликвидировали группу наемников в Одесской области

Подпольщик Лебедев: 18 иностранных наемников ликвидировали в Одесской области

Фото: РИА «Новости»

Российские военные ударили по расположению иностранных наемников в Одесской области. В ходе удара они ликвидировали два десятка боевиков. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В четверг, около 16:40 в городе Черноморске был прилет по новому административному зданию в морском порту. Известно, что в нем находились наемники из-за рубежа. Откуда именно они прибыли — сказать сложно, они приехали за несколько часов до удара», — отметил он.

Подпольщик добавил, что на территорию администрации порта вместе с иностранцами прибыли снаряды и тяжелая техника. Оборудование также пострадало в ходе удара.

«По предварительным данным, в результате удара погибли 18 боевиков, еще 30 получили ранения. После удара сотрудники СБУ вместе с англоговорящими сопровождающими изъяли мобильные телефоны у работников порта», — добавил Лебедев.

Ранее стало известно, что место производства и запуска беспилотников ВСУ поразили в Сумской области.

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