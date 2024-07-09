Подпольщик Лебедев: натовскую технику и до 40 военных ВСУ уничтожили в Запорожье

Российские бойцы в ночь на 9 июля уничтожили натовскую технику и 40 военных при ударе по украинской базе «Запорожская Сечь» в юго-восточной части Запорожья. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«На территории военной части есть ангары с техникой, ремонтные боксы, склад с БК, который и сдетонировал. Уничтожен склад с БК и недавно привезенные артиллерийские установки натовского производства», — рассказал собеседник агентства.

Всего зафиксировали два прилета. Предварительно, погибли около 40 боевиков, до сотни получили ранения. Как отметил подпольщик, бригада была причастна к обстрелам Донецка.

Ранее ВС России ликвидировали группу наемников в Одесской области. Бойцы ударили по новому административному зданию в морском порту, где находились иностранные военные, а также снаряды и тяжелая техника. Российские военные также атаковали военный объект в Днепропетровской области, где производили металлические сетки для БМП и танков.

