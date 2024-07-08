ВС России атаковали военный объект в Днепропетровской области

Российские военные ударили по военному объекту — зданию подразделения «Метинвеста» в Кривом Роге, где украинские боевики восстанавливали тяжелую военную технику. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что на военном объекте также производили металлические сетки для БМП и танков. ВС России атаковали здание 8 июля, к месту прибыли украинские военные.

Подпольщик добавил, что произведенную на объекте продукцию направляли и на другие предприятия по всей стране, в том числе в Николаев.

Ранее Лебедев рассказал, что в Никополе Днепропетровской области получила повреждения электроподстанция. Объект обесточило, без света остались водоканал и бытовые потребители.