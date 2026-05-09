«Тема слишком сложная». Песков указал на спешку США по теме Украины

Песков назвал путь к мирному соглашению с Украиной очень долгим

Путь к мирному соглашению с Украиной будет очень долгим из-за сложности темы урегулирования. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная. И выход на соглашение, на мирное соглашение — это очень долгий, со сложными деталями, путь», — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил свою помощь в урегулировании конфликта на Украине. Он заявил, что Белый дом готов направить переговорщика в Москву.

Накануне американский лидер предположил, что прекращение огня между Россией и Украиной в честь 9 Мая может стать шагом к завершению конфликта между странами.

Российская сторона согласилась на инициативу Трампа и объявила о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая.