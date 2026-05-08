Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии до 11 мая — Ушаков
Россия согласилась на инициативу американского президента Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, а также проведении нового обмена пленными. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости».
«По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными», — сказал Ушаков.
Он добавил, что договоренность на этот счет была достигнута в ходе телефонных контактов с администрацией Трампа. Американские представители во время обсуждения находились на связи с Киевом. Стороны договорились в период с 9 по 11 мая включительно произвести обмен пленными по формуле 1000 на 1000.
Ушаков отметил, что принятые договоренности стали продолжением недавнего телефонного разговора Путина с Трампом.
Ранее Трамп выразил надежду, что перемирием между Россией и Украиной в дни празднования 9 Мая станет началом конца украинского конфликта.