Ушаков: Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии до 11 мая

Россия согласилась на инициативу американского президента Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, а также проведении нового обмена пленными. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости» .

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными», — сказал Ушаков.

Он добавил, что договоренность на этот счет была достигнута в ходе телефонных контактов с администрацией Трампа. Американские представители во время обсуждения находились на связи с Киевом. Стороны договорились в период с 9 по 11 мая включительно произвести обмен пленными по формуле 1000 на 1000.

Ушаков отметил, что принятые договоренности стали продолжением недавнего телефонного разговора Путина с Трампом.

Ранее Трамп выразил надежду, что перемирием между Россией и Украиной в дни празднования 9 Мая станет началом конца украинского конфликта.