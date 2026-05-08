Трамп выразил надежду, что перемирие на 9 Мая положит конец конфликту на Украине

Прекращение огня между Россией и Украиной в дни празднования 9 Мая могло бы стать шагом к завершению конфликта. Такое предположение высказал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

Американский лидер отметил, что перемирие приостановит всю боевую активность сторон, а также инициирует обмен пленными 1000 на 1000 человек.

«Надеюсь, это станет началом конца очень долгой, кровопролитной и напряженной войны», — написал Трамп.

Он добавил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта продолжается.

«С каждым днем мы становимся все ближе к решению», — заявил президент США.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что во время разговора с американским лидером они затронули тему союзнических отношений двух стран в годы Второй мировой войны и вклада советских и американских солдат в борьбу с нацизмом.