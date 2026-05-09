Трамп допустил отправку в Москву переговорщиков по Украине

США готовы направить переговорщиков в Москву, если это поможет урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп журналистам у Белого дома .

«Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это», — сказал американский лидер.

Трамп также допустил продление перемирия между Россией и Украиной. Он заявил о желании увидеть более длительное прекращение огня и считает, что обе стороны остались им довольны.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва согласилась на инициативу американского лидера о перемирии с 9 по 11 мая. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Россия пошла навстречу прежде всего американской стороне, которая выступила с такой просьбой.