Российские военные обнаружили тела солдат ВСУ, сваленными вместе с мусором. Об этом Telegram-канал «Северный ветер» , связанный с группировкой войск «Север» ВС РФ.

«Побратимы этих украинских оккупантов отличились благородством — трупы своих сослуживцев они сложили в одну кучу вместе с грудой мусора», — уточнил канал, опубликовав фотографии с останками украинских боевиков.

Российские бойцы осмотрели бывшую позицию ВСУ и пришли к выводу, что тела планировали сжечь вместе с мусором. В этом районе с момента окончания боевых действий прошли уже недели, но до сих пор ощущался стойкий запах бензина.

Останки украинских солдат с позиций ВСУ эвакуировали в российские морги. Неизвестно, где конкретно они были обнаружены.

Ранее в Сумской области в лесах Белопольского района обнаружили так называемую «аллею отказников». Украинских солдат, отказывающихся идти в бой, привязывали к деревьям и забивали до смерти.