Северный ветер: офицеры ВСУ привязывают своих солдат к деревьям и убивают

В Сумской области нашли тела украинских солдат, отказавшихся идти в бой. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» .

В лесах Белопольского района, по информации издания, появилась так называемая «аллея отказников» — трупы украинских бойцов, которые отказались участвовать в боях, привязаны здесь к деревьям. Источник агентства рассказал, что все солдаты служили в 225-м штурмовом полку ВСУ.

В этом подразделении, по его сведениям, действует своя «служба безопасности», которая ищет отказников и убивает их. Людей, по данным источников, избивают до смерти.

Руководит расправами замкомандира полка с позывным Агроном, начальник штаба. Он также требует от родственников солдат значительные суммы в долларах.

Приговор приводят в исполнение подручные начштаба, их позывные Руля и Йо-Йо. Ранее украинских солдат просто били и привязывали к деревьям. Теперь сразу убивают.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО могли ликвидировать Надежду Савченко.