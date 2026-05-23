Тела еще четырех погибших достали из-под завалов в Старобельске

МЧС: число погибших при ударе ВСУ в Старобельске выросло до 16

Число жертв теракта украинских боевиков в Старобельске увеличилось до 16. Как сообщила пресс-служба МЧС, в ходе разбора завалов общежития спасатели нашли тела еще четырех погибших.

В ведомстве подчеркнули, что, по предварительным данным, под завалами находятся еще пять человек.

«При обрушении общежития колледжа Луганского педагогического университета всего пострадали 58 человек, из них 16 погибли», — заявили в пресс-службе.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в субботу, 23 мая, опубликовал списки погибших, раненых и пропавших без вести.

В последний документ вошли 10 человек, поиском которых занимаются спасатели, разбирающие завалы уничтоженного ударами дронов общежития.

Работу сотрудников МЧС осложнили новые прилеты украинских беспилотников. Посол по особым поручения Министерства иностранных дел Родион Мирошник подчеркнул, что спасатели вынуждены прерывать разбор завалов и прятаться в укрытия.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские боевики целенаправленно ударили по зданию общежития тремя волнами беспилотников. Он подчеркнул, что никаких военных целей рядом не было.