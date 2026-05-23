Число жертв атаки ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 11

Количество жертв удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске увеличилось до 11. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник , опубликовав поименные списки погибших, раненых и пропавших без вести.

Среди 11 погибших — восемь девушек и трое парней от 19 лет до 21 года. Ранения разной степени тяжести получил 41 человек, из них самые молодые — пятеро 15-летних студентов. Судьба еще 10 пропавших пока неизвестна.

«Убийц и тех, кто их покрывает, не простим. За лицемерие и циничные высказывания западных стран о нашей трагедии им обязательно воздастся», — указал он.

Глава республики поблагодарил спасателей и врачей, которые уже больше суток без остановки помогают пострадавшим. Он уточнил, что официальные списки будут обновляться в телеграм-канале администрации.

В Минздраве сообщили, что сейчас в больницах ЛНР получают лечение 10 пострадавших при теракте в общежитии. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести.