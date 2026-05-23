Мирошник сообщил о новых атаках украинских БПЛА по месту трагедии в Старобельске

Украинские беспилотники снова атаковали место трагедии в Старобельске. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник .

«Место трагедии в Старобельске подвергается атакам украинских дронов. Спасателям приходится прерывать работы по команде „воздух“ и прятаться в укрытие», — рассказал дипломат.

Беспилотники отражают средства противовоздушной обороны и МЧС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ВСУ целенаправленно ударили по Старобельскому колледжу тремя волнами БПЛА в одно и то же место. При этом никаких объектов военного назначения поблизости нет. По словам главы государства, это в очередной раз доказало террористический характер киевского режима.

Количество погибших студентов сегодня возросло до 11, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Самому старшему из них — 21 год, младшим — 19 лет. Более 40 человек получили травмы разной степени тяжести.