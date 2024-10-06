Переданную ВСУ бронетехнику стран-членов НАТО, в том числе танки и БМП Bradley, заметили на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. Об этом сообщил разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным Пух в беседе с РИА «Новости» .

«Натовского много вооружения. Работают очень и минометные расчеты, и польский миномет, который бесшумный, которого не слышно, и танки», — заявил военный.

По его словам, из бронетехники на этом направлении видели танки Bradley.

Ранее журналисты американского издания Military Watch Magazine заявили, что темпы потерь ВСУ танков Abrams в зоне СВО выросли. В сентябре появились фото с подтверждениями того, что российские войска захватили машины.

Всего украинской армии поставили 31 танк Abrams. Уничтожили уже более 20 из них. Боевики Украины в беседе с журналистами пожаловались, что американские машины очень уязвимы.